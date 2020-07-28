Туктамышева: пробовала четверной сальхов. Скручиваюсь, но чистого выезда пока не было
Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о попытках прыгнуть четверной сальхов.
«Я пробовала сальхов. Почему-то его мне было сейчас проще начать прыгать. Сложно, конечно, ничего не скажешь. Скручиваюсь, но чистого выезда пока не было. Но это было ожидаемо. Никто в розовых очках не пребывал», — приводит слова Туктамышевой «Спорт день за днём».
Помимо этого Туктамышева рассказала, как длительная пауза сказалась на её спортивной форме: «Вестибулярный аппарат пострадал после столь длительного перерыва. Но так как мышечная память довольно долгая, то восстановить спортивную форму удалось достаточно быстро. Но честно скажу, что поначалу было очень сложно».
Туктамышева — о расставании с Лазукиным: это было осознанно и обоюдно
- 28 июля 2020
-
15:21
-
14:15
-
12:54
-
12:10
-
10:23
-
09:15
-
01:07
- 27 июля 2020
-
23:00
-
22:44
-
20:38
-
16:29
-
14:30
-
13:55
-
10:06
- 26 июля 2020
-
18:22
-
13:31
-
10:40
- 25 июля 2020
-
22:57
-
20:32
-
12:09
- 24 июля 2020
-
21:09
-
18:52
-
15:50
-
14:14
-
11:46
-
09:54
- 23 июля 2020
-
21:41
-
19:35
-
16:19
-
16:07
-
12:24
-
12:10
-
00:39
- 22 июля 2020
-
22:33
-
21:40
Партнерский контент