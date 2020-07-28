Туктамышева: пробовала четверной сальхов. Скручиваюсь, но чистого выезда пока не было

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о попытках прыгнуть четверной сальхов.

«Я пробовала сальхов. Почему-то его мне было сейчас проще начать прыгать. Сложно, конечно, ничего не скажешь. Скручиваюсь, но чистого выезда пока не было. Но это было ожидаемо. Никто в розовых очках не пребывал», — приводит слова Туктамышевой «Спорт день за днём».

Помимо этого Туктамышева рассказала, как длительная пауза сказалась на её спортивной форме: «Вестибулярный аппарат пострадал после столь длительного перерыва. Но так как мышечная память довольно долгая, то восстановить спортивную форму удалось достаточно быстро. Но честно скажу, что поначалу было очень сложно».