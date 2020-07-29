Юлия Липницкая показала новое фото с прогулки с дочерью, родившейся месяц назад

Олимпийская чемпионка 2014 года российская фигуристка Юлия Липницкая выложила в своём «инстаграме» новую фотографию. Спортсменка показала, как гуляет с дочерью, родившейся 27 июня. Дочку назвали Каталиной.
«Здорово, что мы родились летом, когда можно часами гулять в парке!» – написала Липницкая.
16 июня спортсменка сообщила, что беременна от своего бойфренда фигуриста Владислава Тарасенко.
Липницкая — олимпийская чемпионка (2014, командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призёр этого турнира (2013), серебряный призёр взрослого финала Гран-при (сезон-2013/2014), а также победительница юниорского (2011/2012), двукратный серебряный призёр чемпионата России (2012, 2014), чемпионка России среди юниоров (2012).
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