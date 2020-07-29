«Каждая женщина по-своему прекрасна и уникальна». Боброва выложила соблазнительное фото

Российская фигуристка Екатерина Боброва приняла эстафету от призёра Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой и приняла участие в акции #womanpowerment. Смысл челленджа — выложить свою чёрно-белую фотографию и поставить хештег #womanenpowerment («Расширение возможностей женщин») и #womansupportingwomen («Женщины поддерживают женщин»).
«Каждая женщина по своему прекрасна и уникальна. Спасибо Жене Медведевой за передачу эстафеты, ведь мне есть, что сказать. Очень много забастовок, митингов и прочее устраивают женщины всего мира, чтобы доказать, чтобы их услышали, поняли, обратили внимание. И вроде это должно нас подбадривать! Но не всегда это имеет эффект. Я про недавнюю чудовищную трагедию в мире фигурного катания…
Каждая женщина хоть капельки, но сомневается в себе. И это нормально. Ведь каждая хочет добиться идеала. И я хочу, чтобы каждая девушка, женщина, в которой эта капелька сомнения есть, у которой не всё на данный момент удачно складывается в жизни, прочитала этот пост. Каждая женщина уникальна и прекрасна! ТЫ, которая читает эти слова, ПРЕКРАСНА! Порой это не может увидеть каждый. Главное, чтобы ты это знала! И если в жизни снова придётся усомниться в себе, сохрани в закладки этот пост и читай время от времени!» — написала Боброва.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Бобровой.
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