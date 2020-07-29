Бывшая ученица Тутберидзе Канышева встала в пару с Пылиным

Бывшая ученица группы Этери Тутберидзе, российская фигуристка Алёна Канышева тренируется в танцевальном дуэте с Андреем Пылиным. Фотографию новой пары опубликовал на своей странице в «Инстаграме» тренер Игорь Алфёров.
«Вчера паркет, сегодня лёд. Эта позитивная пара создаёт настроение. Люблю свою работу», — подписал фото Алфёров.
Фото можно посмотреть на странице Игоря Алфёрова в «Инстаграме».
Как одиночница, Канышева в разное время тренировалась у Светланы Пановой и Этери Тутберидзе. В январе 2020 года фигуристка сообщила, что переходит в танцы на льду. Травма спины, полученная спортсменкой в ноябре 2018 года, не позволяла ей выполнять необходимую прыжковую нагрузку. Алёна тренируется в подмосковной школе «Авангард Олимпиец», что находится в Балашихе.
Андрей Пылин ранее выступал в танцах на льду с Ангелиной Зиминой.
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