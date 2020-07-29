ЦИК проверит двойное гражданство депутата Ирины Родниной

В ЦИК РФ отправлено обращение о проверке на наличие иностранного гражданства ряда депутатов, на которых ранее указывал депутат Денис Парфёнов. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов Отари Аршба.

«Обращение за двумя подписями — Василия Пискарёва и моей. Сколько и кого по этому поводу будет проверять ЦИК, мне не известно. Речь идёт о депутатах, о которых в прессе говорится и о которых сказал депутат Парфёнов. В том числе среди „имеющих двойное-тройное гражданство“ — и я, ваш покорный слуга, и Жуков, и Фетисов, и Роднина, и много других», — приводит слова Аршбы „Интерфакс“.

В запросе Парфенова о проверке двойного гражданства значатся 14 депутатов Госдумы.