ЦИК проверит двойное гражданство депутата Ирины Родниной
В ЦИК РФ отправлено обращение о проверке на наличие иностранного гражданства ряда депутатов, на которых ранее указывал депутат Денис Парфёнов. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов Отари Аршба.
«Обращение за двумя подписями — Василия Пискарёва и моей. Сколько и кого по этому поводу будет проверять ЦИК, мне не известно. Речь идёт о депутатах, о которых в прессе говорится и о которых сказал депутат Парфёнов. В том числе среди „имеющих двойное-тройное гражданство“ — и я, ваш покорный слуга, и Жуков, и Фетисов, и Роднина, и много других», — приводит слова Аршбы „Интерфакс“.
В запросе Парфенова о проверке двойного гражданства значатся 14 депутатов Госдумы.
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