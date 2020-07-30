Плющенко: Трусова — лидер группы, но другие фигуристки хотят её опередить

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал 16-летнюю российскую фигуристку Александру Трусову лидером тренировочной группы.

«Трусова всегда погружена в работу на льду, она лидер группы, за ней тянутся другие фигуристки. Но молодёжь у нас хорошая, поэтому ребята тянутся за Сашей и хотят её опередить», — приводит слова Плющенко «Р-Спорт».

Напомним, ранее Трусова занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко она перешла в межсезонье. Евгений рассказал, что на сборе в Кисловодске Александра восстановила все четверные прыжки и тройной аксель. В новых программах, которые Плющенко поставил вместе с Сергеем Розановым, акцент будет сделан на сложные шаги.