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Плющенко: Трусова — лидер группы, но другие фигуристки хотят её опередить

Плющенко: Трусова — лидер группы, но другие фигуристки хотят её опередить
Фигурное катание / Гран-при 0

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал 16-летнюю российскую фигуристку Александру Трусову лидером тренировочной группы.

«Трусова всегда погружена в работу на льду, она лидер группы, за ней тянутся другие фигуристки. Но молодёжь у нас хорошая, поэтому ребята тянутся за Сашей и хотят её опередить», — приводит слова Плющенко «Р-Спорт».

Напомним, ранее Трусова занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко она перешла в межсезонье. Евгений рассказал, что на сборе в Кисловодске Александра восстановила все четверные прыжки и тройной аксель. В новых программах, которые Плющенко поставил вместе с Сергеем Розановым, акцент будет сделан на сложные шаги.

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