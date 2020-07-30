Базарова: после завершения карьеры была готова переживать, но сразу затянуло тренерство

Бывшая российская фигуристка Вера Базарова, которая выступала в парном катании с Юрием Ларионовым и Андреем Депутатом, рассказала, как перенесла завершение спортивной карьеры.

«У меня не было периода, когда я была бы прямо потерянной. Может, месяца два. Хотя я боялась, когда заканчивала — не депрессии даже, а сомнений, правильное ли решение я приняла или нужно было ещё побороться. Я была готова переживать, но, видимо, меня сразу затянуло тренерство, плюс замечательный коллектив родителей подобрался, многие из которых до сих пор со мной. Мне было интересно — вот дети, а я только что из спорта, вся ещё горю, и я стала им отдавать всю энергию и знания, которые у меня есть. Времени свободного не было вообще. Только однажды я достала новое платье, которое мне сшили к несостоявшемуся сезону, и появилась грустинка: «Вот, платье красивое лежит, никто его не видит».



А когда мы стали участвовать в шоу, я вообще окунулась в знакомую атмосферу. Зрители, адреналин, тот же партнёр, прекрасный коллектив Татьяны Навки. Конечно, энергоёмко, потому что мы совмещаем шоу с тренерской работой. Но отказаться невозможно — это большое удовольствие», — приводит слова Базаровой «Матч ТВ».