Плющенко: у Трусовой нет страха. Могу сравнить её с бультерьером, который идёт в атаку

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о работе с российской фигуристкой Александрой Трусовой.

«Трусова — это большая ответственность, но в то же время и большой кайф. Можно даже сказать, что это большой подарок. Очень интересно двигаться вместе вперёд. У Саши нет страха, она не боится упасть. Могу сравнить её с бультерьером, который идёт в атаку. Это потрясающее качество! Она работяга, труженица. В тренировочном процессе у нас схожие характеры. Сейчас мы много работаем над скольжением, катанием и артистичностью. Это то, чего не хватало спортсменке раньше. Она хочет исполнить пять четверных прыжков в одной программе, обязательно аксель три с половиной. Думаю, мы идём в верном направлении», — приводит слова Плющенко «Матч ТВ».