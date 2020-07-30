Плющенко: у Трусовой нет страха. Могу сравнить её с бультерьером, который идёт в атаку

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о работе с российской фигуристкой Александрой Трусовой.
«Трусова — это большая ответственность, но в то же время и большой кайф. Можно даже сказать, что это большой подарок. Очень интересно двигаться вместе вперёд. У Саши нет страха, она не боится упасть. Могу сравнить её с бультерьером, который идёт в атаку. Это потрясающее качество! Она работяга, труженица. В тренировочном процессе у нас схожие характеры. Сейчас мы много работаем над скольжением, катанием и артистичностью. Это то, чего не хватало спортсменке раньше. Она хочет исполнить пять четверных прыжков в одной программе, обязательно аксель три с половиной. Думаю, мы идём в верном направлении», — приводит слова Плющенко «Матч ТВ».
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