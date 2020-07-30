Трусова — об уходе от Тутберидзе: не могла откатать чисто, поэтому попробовала у Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о причинах смены тренера в минувшее межсезонье. Из группы Этери Тутберидзе 16-летняя спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко.
«Я считаю, что это нормально тренироваться у разных тренеров. Почему-то я же не могу откатать чисто! Поэтому мы решили, что надо попробовать у Евгения Викторовича. Он сам катал с четверными, и, может быть, он знает, как это сделать, чтобы чисто кататься, именно каждый раз, стабильно», — цитирует Трусову «Матч ТВ».
Ранее тренер спортсменки Евгений Плющенко рассказал, что на сборе в Кисловодске Александра восстановила все четверные прыжки и тройной аксель. В новых программах, которые Плющенко поставил вместе с Сергеем Розановым, акцент будет сделан на сложные шаги.
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