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Жилина, перешедшая от Тутберидзе к Плющенко, прыгнула тройной аксель на льду. Видео

Жилина, перешедшая от Тутберидзе к Плющенко, прыгнула тройной аксель на льду. Видео
Фигурное катание 0

12-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, которая ушла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, прыгнула на тренировке тройной аксель. Видео было опубликовано на официальной странице Плющенко в «Инстаграме».

«Вероника Жилина и её первый тройной аксель академии Плющенко», — подписано видео.

Вероника Жилина — действующая победительница первенства России младшего возраста.

До мая этого года Жилина занималась в группе Этери Тутберидзе, однако вместе с Александрой Трусовой перешла к тренеру Плющенко. Под руководством Тутберидзе Вероника уже выполняла четверные прыжки — ей удавалось прыгать сальхов в четыре оборота. Недавно фигуристка прыгнула на тренировке в академии Плющенко четверной тулуп.

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