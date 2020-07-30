Жилина, перешедшая от Тутберидзе к Плющенко, прыгнула тройной аксель на льду. Видео
12-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, которая ушла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, прыгнула на тренировке тройной аксель. Видео было опубликовано на официальной странице Плющенко в «Инстаграме».
«Вероника Жилина и её первый тройной аксель академии Плющенко», — подписано видео.
Вероника Жилина — действующая победительница первенства России младшего возраста.
До мая этого года Жилина занималась в группе Этери Тутберидзе, однако вместе с Александрой Трусовой перешла к тренеру Плющенко. Под руководством Тутберидзе Вероника уже выполняла четверные прыжки — ей удавалось прыгать сальхов в четыре оборота. Недавно фигуристка прыгнула на тренировке в академии Плющенко четверной тулуп.
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