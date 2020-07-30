За полтора года Илья Авербух задолжал автомобильных штрафов на 80 тысяч рублей
Бывший фигурист Илья Авербух имеет большое количество задолженностей по штрафам за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.
По информации источника, с начала 2019 года спортсмен не оплатил выписанные ему протоколы на общую сумму 80 тысяч рублей. За прошлый год Авербух должен 50 тысяч рублей, за этот — 30 тысяч.
Кроме того, бывший фигурист был должен 127 тысяч рублей за аренду земли в Подмосковье. Эту задолженность он оплатил, как только администрация района обратилась в суд.
Авербух, выступавший в паре с Ириной Лобачёвой, — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года и четырёхкратный чемпион России (1997, 2000—2002).
Илья Авербух начал встречаться с 25-летней актрисой Арзамасовой из «Папиных дочек». Фото
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