За полтора года Илья Авербух задолжал автомобильных штрафов на 80 тысяч рублей

Бывший фигурист Илья Авербух имеет большое количество задолженностей по штрафам за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.

По информации источника, с начала 2019 года спортсмен не оплатил выписанные ему протоколы на общую сумму 80 тысяч рублей. За прошлый год Авербух должен 50 тысяч рублей, за этот — 30 тысяч.



Кроме того, бывший фигурист был должен 127 тысяч рублей за аренду земли в Подмосковье. Эту задолженность он оплатил, как только администрация района обратилась в суд.



Авербух, выступавший в паре с Ириной Лобачёвой, — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года и четырёхкратный чемпион России (1997, 2000—2002).