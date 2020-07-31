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«Жизнь прекрасна». Олимпийская чемпионка Ильиных опубликовала фото с сыном

«Жизнь прекрасна». Олимпийская чемпионка Ильиных опубликовала фото с сыном
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии с полугодовалым сыном Миром, которого спортсменка воспитывает вместе с супругом артистом балета Сергеем Полуниным.

«Жизнь прекрасна», — написала Ильиных.

Посмотреть фотографии можно на странице Елены Ильиных в "Инстаграме".

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.

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