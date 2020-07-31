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«Иду к своей цели». Аделина Сотникова выложила фото в ярком спортивном топе

«Иду к своей цели». Аделина Сотникова выложила фото в ярком спортивном топе
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На ней спортсменка позирует в ярком спортивном топе и шортах.

«Иду к своей цели», — написала Сотникова.

Посмотреть фотографию можно на странице Аделины Сотниковой в "Инстаграме".

Не так давно спортсменка после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы не стали проводить чемпионат мира, который должен был проходить в Канаде.

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