Тутберидзе: когда-то Липницкая отказалась кататься с Медведевой, потом Женя — с Загитовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о сложных отношениях, которые когда-то сложились в её группе между фигуристками Юлией Липницкой, Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.

«Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лёд с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной», — написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме».

В настоящий момент под руководством Тутберидзе из них продолжает тренироваться только Загитова. Олимпийская чемпионка 2014 года Липницкая завершила спортивную карьеру в 2017 году, Евгения Медведева тренируется у канадца Брайана Орсера.

Сегодня, 31 июля, стало известно, что из группы Тутберидзе ушла Алёна Косторная.