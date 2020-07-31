Тутберидзе: когда-то Липницкая отказалась кататься с Медведевой, потом Женя — с Загитовой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о сложных отношениях, которые когда-то сложились в её группе между фигуристками Юлией Липницкой, Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.
«Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лёд с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной», — написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме».
В настоящий момент под руководством Тутберидзе из них продолжает тренироваться только Загитова. Олимпийская чемпионка 2014 года Липницкая завершила спортивную карьеру в 2017 году, Евгения Медведева тренируется у канадца Брайана Орсера.
Сегодня, 31 июля, стало известно, что из группы Тутберидзе ушла Алёна Косторная.
Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко
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