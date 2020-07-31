Жулин — об уходе Косторной от Тутберидзе: Этери Георгиевна получает мощный удар

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал информацию о переходе чемпионки Европы Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко. Тутберидзе сообщила, что Косторная выдвинула целый список фигуристок, с которыми не хотела выходить на лёд. После этого стороны расстались.

«Нужно находиться внутри группы. Если человек принял решение уходить, то он найдёт к чему придраться. Естественно, Тутберидзе никогда бы не пошла на то, чтобы разогнать половину группы ради Косторной, несмотря на все заслуги Алёны. Да, у Этери Георгиевны сейчас период, когда она получает мощный удар. Она должна выстоять, уверен, что она справится. Желаю всем добра, чтобы все хорошо катались. Очень много разговоров, но всё понятно будет только на стартах.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, он многому может научить. Женя получил трёх сильных фигуристок, для него это челлендж. Не думаю, что станет хуже. Тренеру и ученику надо дать время притереться», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.