Бутырская — об уходе Косторной от Тутберидзе: за Этери Георгиевну обидно

Российская фигуристка Мария Бутырская прокомментировала переход россиянки Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Тяжело говорить об этом, потому что за Этери Георгиевну обидно. Такой высокий результат в группе Тутберидзе — это из-за того, что там катаются очень сильные девочки, невозможно расслабляться. Все заряжаются друг от друга, отсюда результат. Очень жалко, что так произошло. Понятно, что Алёна не её воспитанница, но результат она начала показывать именно в этой группе.

У меня в своё время не было даже мысли подойти и сказать: «Я с ними кататься не буду». Тренер знает лучше. Наверное, это не совсем правильно. Но вот так сложилось. Алёна будет продолжать работать, она ещё не всё сказала в спорте. Но меня эта новость немного шокировала», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.