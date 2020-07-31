Роднина: переход Косторной к Плющенко — это вопрос к тренерскому штабу Тутберидзе

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала переход Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
«Мне в своё время великий Жук сказал, это уже было после того, как мы закончили работать вместе и когда я сама работала тренером: «Любому тренеру счастье попасть на хорошего ученика». У нас сложилось впечатление, что всё может делать только тренер, но у любого тренера, как у любого учителя, есть двоечники, а есть отличники. Тренеру нужно попасть на хорошего ученика. Если идёт такое движение – есть проблема. Это уже вопрос к тренерскому штабу Тутберидзе. Я не думаю, что пандемия повлияла на это.
Я понимаю, что фигурное катание — очень молодой вид спорта, особенно в одиночном женском катании. Я уверена, что все эти решения девочки принимали вместе со своими родителями. А что будет – посмотрим. Впереди много нового и интересного», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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