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Урманов — об уходе Косторной от Тутберидзе: может, вопрос стоит в финансовой составляющей

Урманов — об уходе Косторной от Тутберидзе: может, вопрос стоит в финансовой составляющей
Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион Лиллехаммера-1994 Алексей Урманов прокомментировал переход российской фигуристки Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Многие специалисты не могут дать вразумительный комментарий, почему так происходит, может, вопрос действительно стоит в финансовой составляющей, которая нам неизвестна», — сказал Урманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Алёна Косторная — чемпионка Европы, победительница финала Гран-при, серебряный призёр и двукратный бронзовый призёр чемпионата России, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров, победительница и серебряный призёр финала юниорского Гран-при.

Тутберидзе отметила, что причиной перехода стали требования фигуристки: Косторная выдвинула целый список тех, с кем не хочет выходить на лёд.

Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко
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