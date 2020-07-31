Тутберидзе: Косторная не поставила нас в известность о своём решении

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что уход чемпионки Европы Алёны Косторной стал для группы неожиданностью, так как спортсменка не сообщила наставникам о своём решении и ей были поставлены программы.

Ранее сегодня стало известно, что Косторная будет тренироваться в академии Евгения Плющенко. Это решение фигуристка приняла ещё в мае.

«Нас она не поставила в известность о своём решении. Мы поставили ей две программы, которые произвели бы огромное впечатление на судей и зрителей», – написала Тутберидзе в комментариях к публикации на своей странице в «Инстаграме».

В группе Тутберидзе из подготовленных ею спортсменок продолжают тренироваться только олимпийская чемпионка Алина Загитова и Анна Щербакова. Ранее в межсезонье команду покинула Александра Трусова.