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Хореограф группы Тутберидзе — об уходе Косторной: маски слетают, лица открываются

Хореограф группы Тутберидзе — об уходе Косторной: маски слетают, лица открываются
Фигурное катание / Гран-при 0

Хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристами группы Этери Тутберидзе, отреагировал на новость об уходе чемпионки Европы Алёны Косторной в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Маски слетают, лица открываются, только в бедах и горестях люди показывают свои истинные лица! Кто-то проходит огни, воды и медные трубы, а кто-то ломается. Я видел много людей и в спорте, и в шоу-бизнесе, которые, надев короны, быстро падали с небес.

Как я и говорил, уходя — уходи. Работать в этой команде не каждый выдержит, не каждый сможет, уж очень высока цена. Остаются сильнейшие. Как говорит одна мудрая дама: «Работаем дальше!» — написал Железняков на своей странице во «ВКонтакте».

В группе Тутберидзе из подготовленных ею спортсменок продолжают тренироваться только олимпийская чемпионка Алина Загитова и Анна Щербакова. Ранее в межсезонье команду покинула Александра Трусова, также перешедшая к Плющенко.

Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко
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