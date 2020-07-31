Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Гончаренко — о переходе Косторной: это поведение не состоявшейся личности, а подростка

Гончаренко — о переходе Косторной: это поведение не состоявшейся личности, а подростка
Фигурное катание / Гран-при 0

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказала мнение, что чемпионка Европы Алёна Косторная повела себя неблагодарно по отношению к Этери Тутберидзе, перейдя в группу Евгения Плющенко уже после проведенных сборов.

«Сказать, что я в недоумении, — это ничего не сказать, у меня вопрос такой: вроде переходы закончены были 31 мая, и почему он происходит сейчас, когда пройден сбор и программы поставлены, непонятно. Могу сказать, что это поведение не состоявшейся личности, а подростка. Абсолютно неблагодарное поведение. Как известно, человек должен пройти медные трубы, чтобы состояться как личность.

Не знаю конкретно, что произошло, но ведь эта девушка — член сборной, она на работе фактически и должна отдавать отчёт своим поступкам. Честно говоря, даже не хочу сейчас оценивать её шансы в будущем. Слишком у меня испорчено настроение, просто хочу поддержать тренерский штаб и Этери Георгиевну лично и пожелать им хорошей работы и хорошего настроения, несмотря ни на что", — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020