Гончаренко — о переходе Косторной: это поведение не состоявшейся личности, а подростка

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказала мнение, что чемпионка Европы Алёна Косторная повела себя неблагодарно по отношению к Этери Тутберидзе, перейдя в группу Евгения Плющенко уже после проведенных сборов.

«Сказать, что я в недоумении, — это ничего не сказать, у меня вопрос такой: вроде переходы закончены были 31 мая, и почему он происходит сейчас, когда пройден сбор и программы поставлены, непонятно. Могу сказать, что это поведение не состоявшейся личности, а подростка. Абсолютно неблагодарное поведение. Как известно, человек должен пройти медные трубы, чтобы состояться как личность.

Не знаю конкретно, что произошло, но ведь эта девушка — член сборной, она на работе фактически и должна отдавать отчёт своим поступкам. Честно говоря, даже не хочу сейчас оценивать её шансы в будущем. Слишком у меня испорчено настроение, просто хочу поддержать тренерский штаб и Этери Георгиевну лично и пожелать им хорошей работы и хорошего настроения, несмотря ни на что", — приводит слова Гончаренко ТАСС.