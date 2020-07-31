Глейхенгауз рассказал, как Косторная уходила из группы Тутберидзе

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, как происходил переход чемпионки Европы Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко.

«Начинаются сборы. Все, кто тренируется у нас в группе, приехали. Два месяца уже тренируемся в Новогорске. Вместе с Этери Георгиевной выходим на ночной лёд, ставим программы. Забавно вышло, что именно Алёне первой в этом году были поставлены обе программы. Как вы догадываетесь, так как я сам выкладывал видео, я очень был доволен, как у нас получились программы. И самое странное, что нравилось и самой Алёне. Она просила девочек снимать, как она делает дорожку, исполняет программу, и по ней было видно, что она прям кайфует.

А потом резко, где-то в середине июля, она резко начала плохо тренироваться, не выполнять наши задания, огрызаться и всем видом показывать, что что-то не так. Это продолжалось не так и долго, потом мы в один день вышли с тренировки младших, и нас в коридоре ждала Алёна, которая заявила, что больше не хочет тренироваться и уже договорилась, что будет тренироваться в группе Плющенко. Сами понимаете реакцию. Я сказал, что, мол, Алёна, ты, наверное, на каком-то гневе или из-за переходного возраста на что-то обиделась. А она мне ответила, что ещё два месяца назад приняла это решение. Я сказал, что не могу поверить, что ты могла после этого решения поехать с нами на сборы, тренироваться, получать удовольствие от программы… Но оказалось, что это правда.

Прошу не жалеть нас, это просто наша работа. Мы любим фигурное катание, мы любим свою работу, и она приносит нам как счастье, радость, так и боль. Это неотъемлемая часть нашей жизни, нашей работы. Честно, сложно после такого оставаться открытым и любить своих детей, наших спортсменов, переживать, верить, когда потом так происходит, но это случается со всеми. Это часть нашей работы. Спасибо всем большое за поддержку, мы будем продолжать работать. Всё у нас ещё впереди, надеюсь, мы порадуем вас своими постановками, спортсменами и результатами», — сказал Глейхенгауз в видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Даниила Глейхенгауза в «Инстаграме».