Тутберидзе — об уходе Косторной: обидно, что нас выбрали как штаб, чтобы пройти сборы

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала переход чемпионки Европы Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко после двух месяцев восстановительной подготовки в её группе и постановки двух программ.

«Всегда стараешься найти оправдание любому поступку, пытаешься посмотреть на мир их глазами. Понять, что они хотят в этой ситуации выиграть. Но для этого нужно разговаривать.

Чего не хватало Алёне? Она сказала, что не может находиться на льду с определённым списком спортсменов. Мы стараемся разделять фигуристов. У нас на льду было по пять человек, и на каждого хватало времени. Да, когда их десять, я, конечно, уже не успеваю. Но у нас на льду три тренера.

Конечно, нашему тренерскому штабу обидно, что нас выбрали просто как штаб, с которым можно гарантированно пройти сборы для восстановления. С Алёной неделя ушла на постановку, но мы могли бы это время потратить на других спортсменов, на то, чтобы воплощать другие свои творческие идеи. Конечно, это опустошает», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.