«Я за всестороннее развитие ребёнка». Навка с дочерью посетили выставку в Пушкинском музее

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вместе с младшей дочерью Надеждой посетила выставку культуры Древнего Египта в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

«Утро в музее. Я за всестороннее развитие ребёнка и его широкий кругозор, поэтому для такого серьёзного и познавательного мы снова выбрали Пушкинский музей с выставкой о Древнем Египте. Интересная экспозиция: завораживающие мумии, таинственные саркофаги, необычные рисунки, древние статуэтки, сосуды размером с человека, монетки, папирусы и увлекательный рассказ о древней цивилизации заинтересовали Надюшу. Безумно интересно и познавательно! А сам зал оформлен архитектурными элементами, характерными для древнеегипетского храма, что помогает создавать атмосферу полного погружения в культуру. Нам понравилось! Шикарная выставка. Если кто не был, рекомендую посетить!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Фото и видео можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».