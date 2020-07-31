«Я за всестороннее развитие ребёнка». Навка с дочерью посетили выставку в Пушкинском музее

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вместе с младшей дочерью Надеждой посетила выставку культуры Древнего Египта в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
«Утро в музее. Я за всестороннее развитие ребёнка и его широкий кругозор, поэтому для такого серьёзного и познавательного мы снова выбрали Пушкинский музей с выставкой о Древнем Египте. Интересная экспозиция: завораживающие мумии, таинственные саркофаги, необычные рисунки, древние статуэтки, сосуды размером с человека, монетки, папирусы и увлекательный рассказ о древней цивилизации заинтересовали Надюшу. Безумно интересно и познавательно! А сам зал оформлен архитектурными элементами, характерными для древнеегипетского храма, что помогает создавать атмосферу полного погружения в культуру. Нам понравилось! Шикарная выставка. Если кто не был, рекомендую посетить!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
Фото и видео можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».
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