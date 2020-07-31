Плющенко — о «списке нон грата» Косторной: у неё нет проблем, она готова работать со всеми

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал слова тренера Этери Тутберидзе о «списке девочек нон грата», с которыми чемпионка Европы Алёна Косторная якобы не захотела кататься на одном льду.

«Это полная ерунда, она со всеми была готова тренироваться. У неё нет проблем, она готова работать со всеми, она всех спортсменок воспринимает очень положительно. Она понимает, что спарринг-партнёры нужны, и она готова быть на льду со всеми.

Будут ли на одном льду Косторная и Трусова? Я считаю, что это правильно. Понимаете, у нас есть возможность кататься на разных площадках, потому что льда у меня достаточно. Будем анализировать эту ситуацию, потому что пока мы не приступили к работе. Посмотрим, успеваем ли мы, тренеры, с ними работать или нет. Если не будем успевать, значит разделим их. Будет нужно — соединим. Мы очень гибкие в этом плане.

Как они будут «разрывать» Розанова? Вы сейчас говорите какую-то ахинею. Розанов тренирует и тренировал многих спортсменок, и нормально всё было. Алексей Николаевич Мишин тренирует и Елизавету Туктамышеву, и Софью Самодурову, и сейчас Михаила Коляду на одном льду», — приводит слова Плющенко РИА «Новости».