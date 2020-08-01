Боброва высказала мнение о причинах перехода Косторной в группу Плющенко

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду, прокомментировала решение чемпионки Европы Алёны Косторной перейти из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
«Это последняя столь громкая новость с момента ухода от Этери Тутберидзе Саши Трусовой. Очень сложно, когда ты не знаешь всей конкретики, когда не знаешь, что подвигло Алёну на этот поступок. Если у Трусовой всё было более-менее понятно — три сильные девочки в группе, не самые удачные старты, потребность во внимании, то с Алёной всё иначе — у неё был прекрасный сезон. Надеюсь, это был осознанный переход Алены, который поможет ей в дальнейшем с честью и достоинством приносить победы нашей стране», — приводит слова Бобровой ТАСС.
Фигуристка предположила, что могло стать причиной перехода Косторной в группу Плющенко.
«Думаю, тут мог сказаться и переход в группу Плющенко тренеров из группы Этери Тутберидзе, ведь девочки привыкли с ними работать. Тутберидзе была и остаётся потрясающим тренером, одним из самых сильных как в России, так и в мире. И это показывают своими результатами её ученики. Уверена, она также будет взращивать огромное количество чемпионов.
В любом случае я хочу пожелать всем группам, всем спортсменам успеха в этом очень непростом для всех сезоне. Ведь до сих пор даже непонятно, будет он или нет — это ненавистное подвешенное состояние, которое я тоже проходила в своей карьере. Когда непонятно, нужно ли выходить на пик формы, будут ли какие-нибудь старты или ничего вообще не будет. И сейчас самое главное пройти этот период без травм", — сказала Боброва.
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