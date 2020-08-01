Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Авербух — о переходе Косторной: иногда труженикам воздаётся пощёчинами от самых близких

Авербух — о переходе Косторной: иногда труженикам воздаётся пощёчинами от самых близких
Фигурное катание / Гран-при 0

Бывший фигурист Илья Авербух отреагировал на уход чемпионки Европы Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Труженикам всегда воздаётся пришедшим за тем успехом, и, к сожалению, воздаётся такими пощёчинами от самых близких… Но труженик-созидатель всегда будет первым. Всегда!

Вы понимаете, что такое, когда от тебя уходит спортсмен, в которого ты вложил всего себя? Вы хоть кого-нибудь в жизни воспитали? Считаю, что Этери по-настоящему талантливый тренер, великий фанатик и труженик, и говорю: труд и вера поможет пройти любую потерю», — написал Авербух в комментариях под постом Тутберидзе в её «инстаграме».

Авербух, выступавший в паре с Ириной Лобачёвой, — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, четырёхкратный чемпион России (1997, 2000—2002).

Директор «Самбо-70» — об уходе Косторной и Трусовой: идёт какая-то охота
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020