Авербух — о переходе Косторной: иногда труженикам воздаётся пощёчинами от самых близких

Бывший фигурист Илья Авербух отреагировал на уход чемпионки Европы Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.



«Труженикам всегда воздаётся пришедшим за тем успехом, и, к сожалению, воздаётся такими пощёчинами от самых близких… Но труженик-созидатель всегда будет первым. Всегда!



Вы понимаете, что такое, когда от тебя уходит спортсмен, в которого ты вложил всего себя? Вы хоть кого-нибудь в жизни воспитали? Считаю, что Этери по-настоящему талантливый тренер, великий фанатик и труженик, и говорю: труд и вера поможет пройти любую потерю», — написал Авербух в комментариях под постом Тутберидзе в её «инстаграме».



Авербух, выступавший в паре с Ириной Лобачёвой, — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, четырёхкратный чемпион России (1997, 2000—2002).

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