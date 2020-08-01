Алина Загитова поделилась фотографией с тренировки
Российская фигуристка Алина Загитова выложила на своей странице в «Инстаграме» фотографию с тренировки — спортсменка сидит на резиновом мяче.
«Со старым другом», — подписала фото Алина, уточнив, что оно было сделано неделю назад.
18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, серебряный призёр в командных соревнованиях и чемпионка мира (2019), чемпионка Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019), победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка (2018) и серебряный призёр (2017) чемпионата России, чемпионка мира среди юниоров (2017), победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017, чемпионка России среди юниоров 2017 года.
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