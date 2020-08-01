«Москва, я люблю тебя!» Екатерина Боброва сфотографировалась на Воробьёвых горах

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду, призналась в любви родному городу – Москве.

«Москва, я люблю тебя! Люблю этот шумный город. Да, он не во всём идеален, но я родилась здесь и это мой город! Я в Москве с самого рождения. Не сказать, что совсем его не знаю, но порой поражают какие-нибудь невероятные факты, дома, места, о которых не знал раньше. Да даже понятия не имел! Когда уезжаешь в другие города, ходишь на экскурсии, узнаешь город, ходишь в музеи. А дома для этого никогда не хватает времени. И в голове сидит: я же здесь живу, так что ещё успею. Признаться честно, даже ни разу не была в мавзолее… Друзья, какие места в Москве вы бы посоветовали? А в каких ещё не были, но очень хотите побывать?» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».