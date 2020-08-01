Ильиных вернётся на лёд в шоу Авербуха на Первом канале. Её партнёром будет Топалов

В конце сентября в новом телевизионном сезоне на Первый канал вернётся шоу «Ледниковый период», сообщает StarHit. Пары под руководством бессменного руководителя проекта хореографа и постановщика Ильи Авербуха уже начали подготовку на льду одного катка, расположенного в одном из торговых центров Москвы.
В шоу примет участие одна из самых ярких семейных пар российского шоу-бизнеса — Регина Тодоренко и Влад Топалов. Регине в партнёры подобрали олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который уже дважды становился победителем проекта — с Чулпан Хаматовой и с Юлией Ковальчук. В дуэте с Владом вернётся на лёд после рождения сына золотая медалистка Сочи-2014 в команде Елена Ильиных.
Среди звёздных участников ожидаются Ольга Бузова, Надежда Михалкова, Владимир Маркони, Ирина Пегова, Ольга Кузьмина. Состав судейской бригады, по традиции, будет возглавлять известный тренер и комментатор Татьяна Тарасова.
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