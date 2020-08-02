Алексей Ягудин: все поехали головой, и я тоже. #dogslivematter

Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» забавное видео.



«В мире все поехали головой с этими челленджами, я тоже поехал. Считаю, кто нуждается в помощи и защите, так это животные!!! #dogslifematter #challengeaccepted», — подписал ролик Алексей.

Видео доступно в «инстаграме» Ягудина.



40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000, 2002), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров. 38-летняя Тотьмянина — олимпийская чемпионка в парном катании, пятикратная чемпионка Европы (2002–2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005).