«Ягудин молчал о будущем». Солистка «Фабрики» рассказала, почему рассталась с фигуристом

Российская певица, солистка группы «Фабрика» Александра Савельева рассказала о причинах разрыва отношений с российским фигуристом Алексеем Ягудиным в 2008 году.



Пара познакомилась на проекте «Ледниковый период» в 2007 году и вскоре начала встречаться. Роман Савельевой и Ягудина продлился около года.



«Я глубоко убеждена, что разговоры о совместном будущем должны исходить от мужчины. Но Ягудин молчал», — цитирует Савельеву Woman Journal.



40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров. 38-летняя Тотьмянина — олимпийская чемпионка в парном катании, пятикратная чемпионка Европы (2002-2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005).