Навка — о браке с Песковым: первая символично серьёзная дата пройдена

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка на своей странице в «Инстаграме» опубликовала свадебные фотографии с мужем, пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым. Накануне, 1 августа, супруги отметили деревянную свадьбу.
«Деревянная свадьба. Откуда же идут корни этого названия? Кроме семейного древа? Задумалась я вчера. Традиции названия уходят в прочность материала и символ долголетия, более мягкие и гибкие «бумага» и «ситец» пройдены, семья становится уже более твёрдой ячейкой общества. Считается, что к этому юбилею супруги уже должны обзавестись деревянным домом (жильём) и родить ребенка (стать корнями). Правда, по последнему пункту мы шли… сильно опережая сроки. Итак, первая символично серьёзная дата пройдена», — написала Навка.
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».
Навка и Песков познакомились в 2010 году, позже у них завязался роман. 21 августа 2014 года в Подмосковье Навка родила дочь Надежду, отцом которой является Песков. 1 августа 2015 года в Сочи состоялась свадьба Навки и Пескова. У обоих супругов это не первый брак.
- 2 августа 2020
-
19:12
-
15:35
-
14:27
-
09:54
- 1 августа 2020
-
21:53
-
20:33
-
19:38
-
19:26
-
18:12
-
18:06
-
17:30
-
16:24
-
12:12
-
11:25
-
09:25
-
00:54
-
00:25
- 31 июля 2020
-
23:50
-
23:34
-
23:24
-
22:06
-
21:04
-
20:33
-
20:18
-
19:22
-
18:50
-
18:05
-
17:56
-
17:35
-
17:28
-
17:25
-
16:58
-
16:56
-
16:54
-
16:47