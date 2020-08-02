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Навка — о браке с Песковым: первая символично серьёзная дата пройдена

Навка — о браке с Песковым: первая символично серьёзная дата пройдена
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка на своей странице в «Инстаграме» опубликовала свадебные фотографии с мужем, пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым. Накануне, 1 августа, супруги отметили деревянную свадьбу.

«Деревянная свадьба. Откуда же идут корни этого названия? Кроме семейного древа? Задумалась я вчера. Традиции названия уходят в прочность материала и символ долголетия, более мягкие и гибкие «бумага» и «ситец» пройдены, семья становится уже более твёрдой ячейкой общества. Считается, что к этому юбилею супруги уже должны обзавестись деревянным домом (жильём) и родить ребенка (стать корнями). Правда, по последнему пункту мы шли… сильно опережая сроки. Итак, первая символично серьёзная дата пройдена», — написала Навка.

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».

Навка и Песков познакомились в 2010 году, позже у них завязался роман. 21 августа 2014 года в Подмосковье Навка родила дочь Надежду, отцом которой является Песков. 1 августа 2015 года в Сочи состоялась свадьба Навки и Пескова. У обоих супругов это не первый брак.

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