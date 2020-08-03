Чемпионка ОИ Бестемьянова прокомментировала уход Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на уход чемпионки Европы Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
«Думаю, они успеют поставить новую программу за месяц, с учётом того что Алёна Косторная продолжит работать с [тренером] Розановым. Уверена, что у неё будет всё хорошо в новом сезоне, если он вообще состоится.
А про этот переход я рассуждать не хочу. Надо быть внутри процесса, знать все детали. Я далека от этого», — приводят слова Бестемьяновой «Известия».
В группе Этери Тутберидзе из подготовленных ею спортсменок продолжают тренироваться только олимпийская чемпионка Алина Загитова и Анна Щербакова. В межсезонье помимо Косторной команду покинула Александра Трусова, перейдя в академию Плющенко.
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