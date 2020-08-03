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Тарасова: слава богу, от меня никто не уходил и не обманул, это большая травма

Тарасова: слава богу, от меня никто не уходил и не обманул, это большая травма
Фигурное катание / Гран-при 0

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала инициативу введения контрактов в фигурном катании. Идея появилась после ухода чемпионки Европы Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе. Косторная будет теперь заниматься в академии Евгения Плющенко.

«Я не хочу принимать участие в обсуждении темы контрактов. Это личное дело каждого. Каждый человек делает по-своему, контракты в нашем мире существуют давно. Они делаются, но не могут выполняться полностью, потому что дети уходят маленькими, несовершеннолетними. Это дело каждого тренера, который работает с контрактами или нет.

Я с ними никогда не работала. У меня всегда были человеческие отношения с федерациями разных стран, учениками. И, слава богу, никто и никогда от меня не ушёл, это очень большая травма. И также, слава богу, меня никто не обманул», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Плющенко подчеркнул, что Косторная сама решила перейти к нему от Тутберидзе
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