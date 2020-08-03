Траньков: в фигурном катании контракты невозможны. Это вброс и бред

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, как отнёсся бы к введению контрактов между спортсменами и тренерами.

«Контракты в фигурном катании вводить не стоит. Это никак не будет влиять на что-либо, да и в нашем виде спорта это просто невозможная мера. В футболе или хоккее есть целая команда, и, если тренер и игрок вступают в конфликт, его сажают на скамейку или отдают в аренду.

Как себе это представляют люди, которые это предлагают? Допустим, есть спортсмен или пара, которые являются действующими чемпионами, у них случается конфликт, что им делать, если есть действующий контракт? Просто закончить и ждать окончания контракта и потом менять тренера? Если расторжение, то нужно понимать, кто виноват, как будет всё восполняться. Каждый же будет считать, что виноват другой.

Если брать женское одиночное катание, то там почти все несовершеннолетние, нужно ещё заключать контракт и с родителями. Повторюсь, введение контрактов невозможно, и это, по моему мнению, вброс и бред. Каждые пять лет такие разговоры всплывают.

У нас и так есть контракт с федерацией фигурного катания, который действует до мая месяца, на сезон. После него уже осуществляются все переходы, а всё остальное решается только по обоюдному согласию. Этого контракта вполне достаточно. Как спортсмены уходили от тренера к тренеру, так и будут уходить», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.