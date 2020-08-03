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Татьяна Волосожар объявила об участии в шоу «Ледниковый период»

Татьяна Волосожар объявила об участии в шоу «Ледниковый период»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар объявила, что примет участие в шоу «Ледниковый период», которое покажут на Первом канале. Кто будет её партнёром, она не рассказала.

«Мечтать не вредно, вредно не мечтать! Я пока сама в это не очень верю, потому что только полтора месяца назад рассказывала вам об этом своём желании, а теперь оно сбывается!

В моей жизни наступает… «Ледниковый период»! Да, теперь для нас это уже семейный проект, можно так сказать. Пока никаких подробностей: могу лишь рассказать, что идёт период активной подготовки, тренировок и бесконечный творческий процесс. В общем, закрутило нас на льду в очередной раз.

Я понимаю, что сейчас самый популярный вопрос будет: с кем вы будете в паре? Предлагаю вам отгадать! Есть варианты?» — написала она в своём «инстаграме».

Ильиных вернётся на лёд в шоу Авербуха на Первом канале. Её партнёром будет Топалов
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