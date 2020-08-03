Гербольдт: Косторная и Трусова нашли в Плющенко то, что их привлекло

Российская фигуристка, выступавшая в женском одиночном и парном катании, а ныне тренер Катарина Гербольдт прокомментировала переход чемпионки Европы Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию к Евгению Плющенко.
«Обычно все уходят в конце сезона. Просто в нынешнем из-за ситуации с пандемией произошли такие странные последствия. Почему она так поступила? Каждый спортсмен сам кует своё счастье. Значит, на данный момент Алёна решила, что для неё так будет лучше.
Когда спортсмена что-то не устраивает и он начинает думать о возможности перехода, это уже живёт в его голове. Им больше руководят эмоции, которые, как правило, затуманивают разум.
Так было всегда. Это не первый и не последний случай, когда спортсмен уходит от тренера. Видимо, Косторная и Трусова нашли в Жене то, что их привлекло. Это могут быть контракты, а могут быть просто какие-то взаимоотношения. Им нравится, как человек работает. Другая система. А со стороны кажется, что она лучше. Это надо девочек спросить, почему они выбрали именно Плющенко», — приводит слова Гербольдт «Спорт день за днём».
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