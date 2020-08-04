13-летняя Софья Самоделкина прыгнула четверной сальхов на тренировке
13-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина, представляющая московский клуб ЦСКА, прыгнула четверной сальхов на тренировке. Об этом сообщил тренер спортсменки Сергей Давыдов, опубликовав видео прыжка на странице своей группы в «Инстаграме».
«ЦСКА! В копилочку, четверной сальхов, Софа», — подписал видео Давыдов.
Видео можно посмотреть на странице группы Сергея Давыдова в «Инстаграме».
В феврале Самоделкина выиграла финал юниорского Кубка России в Великом Новгороде, опередив ученицу Этери Тутберидзе Софью Акатьеву. Также в минувшем сезоне Самоделкина выиграла первенство Москвы, мемориал Волкова, Кубок Плющенко и один из этапов Кубка России в своей возрастной группе. На первенстве России фигуристка была четвёртой.
- 4 августа 2020
-
00:19
- 3 августа 2020
-
22:05
-
21:00
-
20:06
-
17:49
-
16:13
-
15:19
-
14:42
-
14:22
-
13:27
-
12:51
-
12:39
-
11:20
- 2 августа 2020
-
22:11
-
19:12
-
15:35
-
14:27
-
09:54
- 1 августа 2020
-
21:53
-
20:33
-
19:38
-
19:26
-
18:12
-
18:06
-
17:30
-
16:24
-
12:12
-
11:25
-
09:25
-
00:54
-
00:25
- 31 июля 2020
-
23:50
-
23:34
-
23:24
-
22:06
Партнерский контент