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13-летняя Софья Самоделкина прыгнула четверной сальхов на тренировке

13-летняя Софья Самоделкина прыгнула четверной сальхов на тренировке
Фигурное катание / Прочие турниры 0

13-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина, представляющая московский клуб ЦСКА, прыгнула четверной сальхов на тренировке. Об этом сообщил тренер спортсменки Сергей Давыдов, опубликовав видео прыжка на странице своей группы в «Инстаграме».

«ЦСКА! В копилочку, четверной сальхов, Софа», — подписал видео Давыдов.

Видео можно посмотреть на странице группы Сергея Давыдова в «Инстаграме».

В феврале Самоделкина выиграла финал юниорского Кубка России в Великом Новгороде, опередив ученицу Этери Тутберидзе Софью Акатьеву. Также в минувшем сезоне Самоделкина выиграла первенство Москвы, мемориал Волкова, Кубок Плющенко и один из этапов Кубка России в своей возрастной группе. На первенстве России фигуристка была четвёртой.

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