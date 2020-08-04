13-летняя Софья Самоделкина прыгнула четверной сальхов на тренировке

13-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина, представляющая московский клуб ЦСКА, прыгнула четверной сальхов на тренировке. Об этом сообщил тренер спортсменки Сергей Давыдов, опубликовав видео прыжка на странице своей группы в «Инстаграме».

«ЦСКА! В копилочку, четверной сальхов, Софа», — подписал видео Давыдов.

Видео можно посмотреть на странице группы Сергея Давыдова в «Инстаграме».

В феврале Самоделкина выиграла финал юниорского Кубка России в Великом Новгороде, опередив ученицу Этери Тутберидзе Софью Акатьеву. Также в минувшем сезоне Самоделкина выиграла первенство Москвы, мемориал Волкова, Кубок Плющенко и один из этапов Кубка России в своей возрастной группе. На первенстве России фигуристка была четвёртой.