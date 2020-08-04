Формат Гран-при по фигурному катанию могут изменить

В сезоне-2020/2021 серию Гран-при по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса могут провести в нестандартном формате, при этом соревнования не планируют отменять. Об этом сообщает Kyodo.
О том, как именно могут изменить формат соревнований, не сообщается. Напомним, ранее стало известно, что сезон юниорской серии Гран-при по фигурному катанию отменили.
Гран-при по фигурному катанию — ежегодный комплекс соревнований по фигурному катанию, проходящий под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). В отличие от других соревнований ISU в Гран-при спортсмены участвуют не по национальному принципу, а исходя из индивидуального рейтинга каждого фигуриста. Таким образом, на этапах Гран-при соревнуются сильнейшие фигуристы мира, лучшие из которых проходят в финал Гран-при.
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