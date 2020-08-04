Чемпион СССР Мешков: Плющенко пока не тренер. Рано ему критиковать
Четырёхкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков сказал, что Евгений Плющенко поступил неправильно, охарактеризовав программы Алёны Косторной, перешедшей в его группу от Этери Тутберидзе, словом «ужас».
«Если Косторная решила перейти, значит посчитала, что ей чего-то не хватает. Переходы – это нормальное явление. И в наше время переходили от тренера к тренеру, несмотря на всю ту реакцию, которую это могло вызвать и вызывало.
Но когда новый тренер критикует программу предыдущего, это некорректно. Плющенко пока что не тренер. Он, конечно, гениальный спортсмен, но, как тренер, он ещё ничего не сделал. Когда что-то выиграет с учениками, тогда сможет критиковать, а пока рано», — цитирует Мешкова «Собеседник».
Слуцкая упрекнула Плющенко в неэтичных высказываниях об «ужасных» программах Косторной
- 4 августа 2020
-
16:54
-
16:36
-
16:20
-
15:44
-
13:39
-
13:15
-
13:01
-
12:46
-
11:16
-
10:00
-
00:19
- 3 августа 2020
-
22:05
-
21:00
-
20:06
-
17:49
-
16:13
-
15:19
-
14:42
-
14:22
-
13:27
-
12:51
-
12:39
-
11:20
- 2 августа 2020
-
22:11
-
19:12
-
15:35
-
14:27
-
09:54
- 1 августа 2020
-
21:53
-
20:33
-
19:38
-
19:26
-
18:12
-
18:06
-
17:30
Партнерский контент