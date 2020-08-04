Чемпион СССР Мешков: Плющенко пока не тренер. Рано ему критиковать

Четырёхкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков сказал, что Евгений Плющенко поступил неправильно, охарактеризовав программы Алёны Косторной, перешедшей в его группу от Этери Тутберидзе, словом «ужас».

«Если Косторная решила перейти, значит посчитала, что ей чего-то не хватает. Переходы – это нормальное явление. И в наше время переходили от тренера к тренеру, несмотря на всю ту реакцию, которую это могло вызвать и вызывало.

Но когда новый тренер критикует программу предыдущего, это некорректно. Плющенко пока что не тренер. Он, конечно, гениальный спортсмен, но, как тренер, он ещё ничего не сделал. Когда что-то выиграет с учениками, тогда сможет критиковать, а пока рано», — цитирует Мешкова «Собеседник».