Бутырская оценила то, что Косторная останется в «Самбо-70», несмотря на уход к Плющенко

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала то, что Алёна Косторная, ушедшая от тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, как и прежде, будет выступать за «Самбо-70».

«На Алёне никак не скажется тот факт, что она будет представлять «Самбо-70», а тренироваться в группе Евгения Плющенко. Самое главное – результат. Переходы должны делаться в определённое время и по определённым правилам, видимо, они немного запоздали.

На результатах Алёны это никак не скажется, она представляет саму себя, она же не в хоккей играет. Мне бы было без разницы, какое общество я представляю. Не стоило ли сделать для неё исключение? Ну нет, есть же правила, зачем их нарушать.

Указывает ли отсутствие документов на спонтанность перехода? Если уж Этери Георгиевна говорит, что переход был спланирован в мае, её интерес говорить правду. Может, люди смотрели по обстоятельствам, будет ли вообще сезон. У юниоров сезон, например, отменили. Время такое, смутное.

У меня муж — тренер ХК «Сочи», и у них тоже нет даты открытия сезона, а он должен быть вот-вот. Очень сложно что-то предполагать в нынешнее время, мы все выжидаем», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.