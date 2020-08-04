ISU объявил об изменении формата Гран-при в сезоне-2020/2021
Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовала условия проведения серии Гран-при в сезоне-2020/2021. Организация подтвердила, что в новом сезоне Гран-при будет проходить в формате национальных соревнований.
Участие в соревнованиях смогут принять фигуристы, проживающие в принимающей стране, а также спортсмены, которые постоянно тренируются в стране. Кроме того к участию будут допущены фигуристы из близлежащих стран, которые смогут приехать.
При этом каждый спортсмен сможет принять участие лишь в одном этапе Гран-при, а не в двух, как было раньше. Общий зачёт серии будет отменён, критерии выхода в финал пока не определены. При этом финал планируется провести 10-13 декабря в Пекине (Китай).
Гран-при сезона-2020/2021 может пройти в формате национальных соревнований
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