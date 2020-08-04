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Татьяна Тарасова — о проведении Гран-при в новом формате: это лучше, чем ничего

Татьяна Тарасова — о проведении Гран-при в новом формате: это лучше, чем ничего
Фигурное катание / Гран-при 0

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала решение Международного союза конькобежцев (ISU) провести Гран-при в сезоне-2020/2021. Организация сообщала, что соревнования пройдут в изменённом формате — в виде национальных турниров.

«Это лучше, чем ничего. Ещё есть время, три месяца люди будут тренироваться и знать, что первый этап Гран-при начинается тогда-то. Считаю, это неплохо для сегодняшней ситуации, когда нет вообще ничего.

Фигуристам нужно будет вернуть практику выступлений, посмотреть программы всех, посмотреть на конкурентов, на оценки. Это очень важно. Не считаю, что это всё не нужно.

Очень рада, что на сегодняшний день сохранили Гран-при. А юниоры поедут на юниорские серии, на этапы Кубка России. Ничего в этом страшного нет. Мы так работали много лет, не было у нас этапов Гран-при, и ничего, добирались до чемпионатов Европы и мира и выигрывали», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

ISU объявил об изменении формата Гран-при в сезоне-2020/2021
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