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Туктамышева отреагировала на новость о проведении Гран-при соблазнительным фото

Туктамышева отреагировала на новость о проведении Гран-при соблазнительным фото
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) провести Гран-при в сезоне-2020/2021. Серия будет проходить в формате национальных соревнований.

Туктамышева опубликовала в своём «инстаграме» пост, выложив фото с выступления.

«Ну что, вышла новость, что Гран-при всё-таки будет. Собственно, пока это всё что известно.
Очень хочется верить, что ничего не изменится. А вы как думаете? Реально это?» — написала Туктамышева.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Туктамышевой.

В соревнованиях смогут принять участие фигуристы, проживающие в принимающей стране, а также спортсмены, которые постоянно тренируются в стране. Кроме того, к участию будут допущены фигуристы из близлежащих стран, которые смогут приехать.

При этом каждый спортсмен сможет принять участие лишь в одном этапе Гран-при, а не в двух, как было раньше. Общий зачёт серии будет отменён, критерии выхода в финал пока не определены. При этом финал планируется провести с 10 по 13 декабря в Пекине (Китай).

ISU объявил об изменении формата Гран-при в сезоне-2020/2021
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