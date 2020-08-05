Орсер рассказал о ближайших планах Медведевой

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева выступит на контрольных прокатах фигуристов сборной России в сентябре, после чего станут ясны планы по выступлениям в серии Гран-при. Об этом рассказал тренер спортсменки Брайан Орсер.

В настоящее время Медведева тренируется в Москве, Орсер руководит процессом по видеосвязи.

«Как только мы пройдём тестовое мероприятие в России [контрольные прокаты], мы увидим, какие у нас есть варианты для Евгении. Мы живём в странное время», — приводит слова Орсера «Р-Спорт».

Напомним, вчера, 4 августа, стали известны условия проведения серии Гран-при в сезоне-2020/2021. В новом сезоне Гран-при будет проходить в формате национальных соревнований. Участие в соревнованиях смогут принять фигуристы, проживающие в принимающей стране, а также спортсмены, которые постоянно тренируются в стране. Кроме того, к участию будут допущены фигуристы из близлежащих стран, которые смогут приехать.