«100 звёзд фигурного катания и цирка!» Плющенко анонсировал новое шоу
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко анонсировал новое ледовое шоу под названием «Снежная королева», которое пройдёт с 30 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. По его словам, билеты скоро поступят в продажу.
«Приступили к подготовке нашего нового ледового шоу «Снежная королева»! Впервые в истории, при участии Королевского цирка Гии Эрадзе! 100 звёзд мирового фигурного катания и цирка в одном шоу! «ВТБ Динамо Арена» с 30 декабря по 5 января! 360 градусов! 10 шоу! Это стоит увидеть! Будет много сюрпризов! Билеты скоро в продаже! Ждём снятия ограничений!» — написал он в своём «инстаграме», прикрепив текст к проморолику.
Посмотреть проморолик можно в официальном «инстаграме» Евгения Плющенко.
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