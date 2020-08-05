Татьяна Тарасова: станем выступать дома, как в советские времена

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) провести Гран-при в сезоне-2020/2021. Организация сообщала, что соревнования пройдут в изменённом формате — в виде национальных турниров.

«Значит, станем выступать дома, как в советские времена, когда крупных международных стартов было всего два: чемпионаты Европы и мира. Все сильнейшие фигуристы в те годы, как правило, начинали сезон с ведомственных соревнований. Профсоюзные спортсмены — с первенств профсоюзов, динамовские — с соревнований ЦС «Динамо», армейские — с первенства Вооружённых сил.

Потом все точно так же катались на региональных и городских турнирах — старались набрать к чемпионату страны минимум три-четыре старта, чтобы на отборе в сборную чувствовать себя максимально уверенно.

Сейчас у нас есть Кубок России, и в том, чтобы выбрать для себя два наиболее удобных этапа, я вообще не вижу никаких проблем. Если есть желание, всегда можно найти возможность посоревноваться», — цитирует Тарасову «RT на русском».