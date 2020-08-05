Траньков: Медведевой нет смысла лететь в Россию из Канады для участия в этапе Гран-при

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сказал, что Евгении Медведевой нет смысла приезжать на этап Гран-при в России, поскольку она тренируется в Канаде. Напомним, в настоящее время Медведева находится как раз в России, её тренер Брайан Орсер руководит процессом посредством видеосвязи.

«Женя Медведева – украшение любого турнира. Если она тренируется в Канаде и она сможет вернуться к Брайну Орсеру, смысла лететь в Россию я не вижу. Если бы я тренировался в Канаде, я бы там и выступал.

Это связано не с соперничеством, а с условиями мира, пандемией. Всё, что может произойти, – лишний риск. Карантин тот же двухнедельный, это же подвергает лишней опасности семью и команду. Те спортсмены, которые тренируются за границей, там и будут выступать. В первую очередь из-за безопасности и комфорта», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.