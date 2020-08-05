Траньков — о решении ISU по Гран-при: в этом сезоне ничего не будет прежним

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) провести Гран-при в сезоне-2020/2021. Организация сообщала, что соревнования пройдут в изменённом формате — в виде национальных турниров.
«ISU решила проводить гран-при в таком формате, там сидят люди, которые взвешивают все за и против. Главное, что сейчас всем стало понятно к чему и когда готовиться. До этого спортсмены не понимали, что им делать, а тренера тем более.
Для кого-то этап гран-при будет чемпионатом России, а для кого-то нет. У нас есть спортсмены, в том числе и мои, они могут выступать на этапах по месту нахождения. В этом сезоне ничего не будет прежним, но будет интересно понаблюдать за этим», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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